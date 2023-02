Come racconta Gazzetta, ora perla situazione sembra essersi capovolta. Almeno a sentire le parole del Fideo: "Il mio futuro ancora in Europa? Non ho preferenze – ha spiegato il 35enne argentino parlando a Espn -. Sono felice qui. Il club ha diversi problemi, negli ultimi tempi e non si sta parlando molto del rinnovo. Non ho parlato con la Juventus, né con altri club. Cerco di pensare soltanto a giocare e dimostrare il mio valore in ogni partita. E’ fondamentale che io continui a giocare in Europa per essere alla prossima Coppa America, altrimenti Scaloni non ti considera". L’impressione è che Di Maria un altro anno alla Juventus se lo farebbe volentieri.