Il Fideo a un passo, proprio come Pogba. Angel Di Maria, per Tuttosport, è infatti vicinissimo alla Juventus: ieri ci sono stati ulteriori segnali, si va verso un'intesa totale nei prossimi giorni. E ieri sono state poste basi importantissime, soprattutto sulle intenzioni, di tutti: il desiderio di Angel resta quello di giocare ancora in una squadra di spessore internazionale, che non abbia l’esigenza di tenerselo stretto a lungo. Perfetto.



INCONTRO CON ALLEGRI - Come racconta Tuttosport, ieri mattina lo stesso Allegri è rientrato a Torino dopo una breve pausa, e ha incontrato Cherubini. Tra l’allenatore e i vertici del club bianconero i dialoghi sono incessanti e quando al tecnico è stato sostanzialmente detto che Di Maria era vicinissimo alla definizione dell’affare, "non ha preso tempo e ha detto subito sì". Il prossimo passo? E' una meta: Parigi. Anche l’agente del Fideo sarà a in Francia, la stessa lasciata dopo sette anni. Per sbarcare a Torino.