L'attaccante della Juventus, impegnato nella finale Mondiale con la sua Argentina domani, dovrà pensare a come continuare la propria carriera. Come riporta Tuttosport, infatti, a gennaio non si muoverà, ma il Fideo nei prossimi mesi dovrà decidere se rinnovare il contratto coi bianconeri in scadenza il prossimo 30 giugno. Rosario e Botafogo le alternative ad oggi.