Siamo giunti alla vigilia di quella che sarà la super sfida di domani tra l'Argentina e la Francia, con i galletti che proveranno a ripetere il successo ottenuto 4 anni fa in Russia. Di fronte però ci sarà forse una delle squadre più attrezzate di tutto il torneo e che forse, più di chiunque altra ha la voglia di portare a casa questa coppa. Sarà anche la notte dei bianconeri Paredes, Rabiot e Di Maria, con quest'ultimo che deve ancora capire se potrà scendere in campo dal primo minuto, a causa del fastidio muscolare che ancora lo tormenta. Non c'era neanche nella finalissima del 2014, quando la Germania ebbe la meglio sulla Seleccion e ora i fantasmi di 8 anni fa sembrano bussare nuovamente alla porta del Fideo. E' questo il primo obiettivo imposto da Di Maria, che dovrà in un secondo momento conquistare anche la Juve, dopo un avvio di stagione non all'altezza delle sue aspettative.- Poi bisognerà capire quale sarà la prossima destinazione dell'argentino, senza escludere la possibilità, seppur remota, di veder prolungare i suoi rapporti con Madama. Il Fideo ha sempre sostenuto di voler soggiornare a Torino solo per una stagione, in modo tale da poter concludere la sua carriera in Argentina, al Rosario Central, li dove tutto era cominciato.- Ma lo scenario potrebbe anche essere un altro, perchè in queste ultime ore sta emergendo con insistenza anche la possibilità di vederlo giocare in Brasile. Come riportato da Tuttosport infatti, anche il Botafogo sarebbe intenzionato ad ingaggiare l'ex stella del Psg per riportare il club ai massimi vertici del calcio brasiliano.