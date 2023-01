Angelpuò tornare al Rosario Central. Non necessariamente una novità, solo che a parlare, stavolta, è lo stesso allenatore del club sudamericano, Rosario Miguel Angel Russo. Il Fideo non ha mai nascosto di voler chiudere la carriera lì dove tutto è iniziato. E il Rosario ci crede, strizzando l'occhio per accelerare i tempi.- "Siamo molto contenti per il suo Mondiale. Se verrà, dovremo fargli trovare una squadra competitiva. Prima o poi tornerà, ne sono certo", le parole di Russo. Che poi aggiunge sul futuro di Di Maria: "Siamo in contatto con Di Maria. Dobbiamo provarci a portarlo a casa, se lo merita per tutto quello che ha fatto. Si può fare”.