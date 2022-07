Dal ritiro dellanegli Stati Uniti ha parlato ai microfoni di ESPNInterpellato sulla possibilità di giocare un giorno in MLS, il Fideo ha risposto così: "La MLS? Mi piace e sta crescendo, molti giocatori vengono dall'Europa e dal Sud America e danno quel tocco in più al calcio statunitense. Giocarci in futuro? Non lo so, la verità è che non mi è mai passato per la testa di andare a giocare negli Stati Uniti. Mi piacerebbe trascorrere i miei ultimi anni in Argentina, da dove vengo, ma non si sa mai, a un certo punto può succedere, ma per ora la mia testa non è negli Stati Uniti”.