Ritorno vincente, ritorno a casa, a Rosario, in elicottero. Angel Di Maria e Lionel Messi ieri sono tornati nella propria città per essere festeggiati e celebrati, per ritrovare casa dopo il successo più importante della carriera. E quelle immagini qualche dubbio l'hanno suscitato, spiega Tuttosport. Infatti, che El Fideo voglia chiudere la carriera lì è già noto, ma la paura, ora, è che possa anticipare il rientro in Argentina già a gennaio.- Con la Juve ha insistito per firmare un contratto di un solo anno, convinto di voler tornare in patria a giugno dopo aver vissuto l'ultimo Mondiale al meglio. Una parte della profezia si è avverata e ora lo aspetterebbe una seconda parte di stagione in cui farsi perdonare l'inizio complesso alla Juventus. Giusto usare il condizionale, spiega Tuttosport, che richiama anche l'esempio Carlos Tevez, che pur avendo firmato un contratto triennale con la Juventus (nel 2013) al termine della seconda stagione s’è impuntato per andare via, per tornare al suo Boca Juniors del corazon mettendo l’ad Marotta (visto che il Boca non poteva sborsare una lira per il cartellino dell’Apache) nelle condizioni di dover dare fondo alla creatività.. - Ora, spiega Tuttosport, in molti si chiedono quanta voglia abbia Di Maria fresco campione del mondo di lasciare subito la sua Rosario e rimettersi a disposizione di Massimiliano Allegri. Potrebbe essere l’arma in più insieme a Chiesa e Pogba, ma il futuro resta da chiarire.