Subito Di Maria. Subito show, anche con la maglia del Benfica: ovazione per il Fideo al suo ritorno in biancorosso. Ecco il suo post celebrativo."Non posso essere più felice. Iniziare così è qualcosa di molto bello. Ottimo lavoro da parte di tutto il team. Continuare a lavorare per continuare a crescere e migliorare. Grazie a tutti i benfiquisti che sono venuti allo stadio".