A ESPN, Angel Di Maria parla così del possibile trasferimento alla Juventus e non solo.



LA JUVE - "La Juventus prima di tornare a Rosario? No, sono tranquillo, c'è tempo, devo pensare. Non è solo una mia decisione. Ho sempre pensato a me stesso e alla mia famiglia. Farò la scelta migliore per tutti: le mie 2 figlie, mia moglie ed io".



LA DECISIONE DEL PSG - "Perché vado via? Decisione del club. Tutti sapevate che volevo restare un anno in più. Volevo continuare per vincere la Champions, ci siamo andati vicini, è l'unica cosa che mi manca. Però so che i ragazzi continueranno sulla stessa strada, proveranno a vincere. Desidero il meglio per questa squadra, c'è da rispettare la decisione del club".