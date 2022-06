Un altro indizio, pure bello grosso, che in tempo di mercato fa sognare e fa cambiare tutte le carte in tavola. Cosa c'è? C'è che Jorgelina Cardoso, un nome che i tifosi bianconeri hanno imparato a conoscere bene in quanto compagna di vita di Angel Di Maria, ha lanciato un nuovo messaggio in direzione Juventus.



Il messaggio non è scritto, è pressoché simbolico e viaggia di pari passo con le notizie che stiamo riportando: si tratta di un follow su Instagram. Jorgelina ha infatti iniziato a seguire la Juventus sui propri social: sarà la casa del Fideo per la prossima stagione (almeno) e a questo punto ogni dettaglio e ogni immagine non sfuggirà all'occhio attento di lady Di Maria. Pronta a una nuova tappa della vita, sì. A Torino. In bianconero.