Una giocata sbagliata allo scadere diLazio ha fatto imbestialire Massimiliano, che è andato negli spogliatoi con i pugni serrati. Dopo la tempesta però torna il sereno e probabilmente questo è già accaduto tra Massimiliano Allegri ed Angel. Max ha una grandissima considerazione del Fideo, ritenendolo un campione, per cui una giocata errata è più che perdonabile. Appena un anno fa la Vecchia Signora si batteva per convincere l'argentino a firmare un contratto biennale, anche per usufruire del decreto crescita, ma Angel ha scelto di firmare per un ruolo anno con l'obiettivo di concludere la carriera in patria alCome riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, El Fideo ha dato una dimostrazione di pensare al rinnovo la scorsa settimana a Tyc Sport rivelando: "". L'elevato ingaggio, 7,5 milioni però spaventa la Vecchia Signora, soprattutto in virtù delle recenti penalizzazioni e dell'aumento di capitale non in programma. Per questo ora sembra complesso un rinnovo di Angel e la sua conseguente permanenza a Torino prima di concludere la sua carriera in patria al Rosario Central.