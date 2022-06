Angel Di Maria è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore della Juventus a partire dalla prossima stagione. El Fideo potrebbe arrivare presto a Torino, al termine delle sue vacanze ad Ibiza ed iniziare la preparazione il 4 luglio agli ordini di Massimiliano Allegri. I tifosi che negli scorsi giorni quando si attendeva una risposta dall'argentino sembravano spazientiti ora sembrano dividersi per l'arrivo di Angel Di Maria alcuni gioiosi mentre altri pensano non sarà all'altezza delle aspettative. In gallery le reazioni.