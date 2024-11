Tripletta di Di Maria con il Benfica, goal in rovesciata VIDEO

QUE OBRA D’ARTE, DI MARÍA! pic.twitter.com/SWf9VBpCz1 — PLUS Benfica (@plusbenfica) November 23, 2024

Serata che non si dimenticherà, autore di una grandissima prestazione con la maglia delL'ex giocatore della Juventus, al suo secondo anno in Portogallo da quando ha lasciato i bianconeri, ha segnato una tripletta in appena quindici minuti.Di Maria ha segnato al 2', al 5' e al 17' della gara in casa contro l'Estrela Amadora in Coppa di Portogallo. E uno dei goal è un capolavoro assoluto; l'argentino controlla il pallone con il petto e segna in rovesciata, facendo impazzire i tifosi di casa. Di seguito il VIDEO della giocata.