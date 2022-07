lo ha già adottato pic.twitter.com/DOmDHbyYLG — Sudowoodo (@pokemonderba) July 23, 2022

"Questi ragazzi di oggi non sopportano niente...". Scherza Angelcon il giovane connazionale Matias, ripreso in un breve video poi pubblicato nelle stories di Instagram mentre appare mezzo addormentato sul pullman delladopo l'amichevole delle scorse ore contro i messicani del. Immancabili le reazioni entusiaste e divertite dei tifosi: "Lo ha già adottato", scrive qualcuno, a rimarcare il bel rapporto che si è già creato tra i due argentini, uno "maestro" e l'altro "allievo". Del resto, la vicinanza al Fideo sembra far bene a Soulé, che in partita ha messo in luce numerosi sprazzi del suo talento mostrandosi vivace e voglioso di ritagliarsi uno spazio importante, sia in campo che nella rosa bianconera. Qui sotto il video.