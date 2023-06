Angel Di Maria ha ormai salutato la Juventus ma lascerà anche l'Italia visto che l'argentino è ad un passo dal Benfica, squadra che già l'anno scorso aveva provato ad ingaggiarlo. Per Di Maria sarà un ritorno visto che era stato nel club portoghese ad inizio carriera. Il Fideo ha deciso quindi che non è ancora il momento di tornare in Argentina al Rosario Central. Lo riporta il giornalista Fabrizio Romano.