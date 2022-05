Ángel Di María was in tears after he scored his final goal for PSG pic.twitter.com/zFQ4i3a90G — B/R Football (@brfootball) May 21, 2022

Tra le lacrime, ecco l'ultimo saluto di Angelal Paris, dopo la festa per la vittoria in Ligue1.Angel Di Maria ha già salutato il Paris Saint Germain. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com il centrocampista si è accordato con la Juventus per trasferirsi a parametro zero. Il contratto con i parigini di Di Maria è in scadenza a giugno.