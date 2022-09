"Fake news". Così, attraverso una storia Instagram, Angelbolla le voci sulla sua presunta richiesta di saltare l'ultima partita di campionato prima dell'inizio della Coppa del Mondo. Come raccontato in Argentina, l'idea dell'Albiceleste per i propri giocatori sarebbe stata quella di chiedere ai club dei convocati di evitare l'impegno che chiuderà la prima parte di stagione, portandoci di fatto verso l'impegno mondiale.Di Maria ha utilizzato una GIF per rispondere a queste voci, postando una parte dell'articolo in italiano e chiarendo la propria posizione: fake news! E così, tutte le proteste di oggi perdono senso, ancora una volta...