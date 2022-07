Le parole di Angelin conferenza stampa:- "Una squadra così importante come la Juve, se sta dietro di me per 40 giorni, insistendo molto, è impossibile dire di no, come ho già detto sono stati dietro di me aspettando che terminasse il contratto, che finisse il contratto al Psg. Ho tardato a rispondere per questioni familiari, volevo la mia famiglia contenta, c'era la nazionale, poi le vacanze per tutti dovevano essere tranquille. Ho parlato prima delle vacanze e ho comunicato la decisione. Allegri? Non abbiamo parlato molto, niente tattica, ora c'è da correre e da essere pronti fisicamente. Poi la parte tecnica arriverà presto".