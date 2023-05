ha pubblicato poco fa una foto in compagnia della famiglia, con una bella dedica: "Grazie per essere sempre al mio fianco, per seguirmi in ogni destinazione, per avermi messo in banca quando nessuno lo faceva, per avermi dimostrato quell'amore di famiglia che è la cosa più bella e importante che c'è in questa vita. Vi amo con la mia vita". Un messaggio per la moglie e per le due figlie in un momento complesso. Nei commenti, in tanti tra calciatori e tifosi hanno risposto, ma non sono arrivati solo apprezzamenti, anzi.Un tifoso, infatti, è entrato a gamba tesa sul Fideo, insultandolo: "mer***o...tu paredes e tutti sti mercenari che non sanno cosa vuol dire avere la maglia della juve addosso....fuori dai cog***ni!!!!". Immediata ed elegante la replica dell'argentino, che ha sottolineato anche l'impegno della squadra:Ma non è finita qui. A un altro tifoso, infatti, nonostante sia stato ben più moderato ci ha pensato la moglie Jorgelina a rispondere. Come? Così: "Non ha fatto lui la squadra, non è l'allenatore, non è tra quelli che preferiscono stare indietro. Stai zitto. Sei stupido o ti pagano?".