"La scelta di dare a Messi il Pallone d'Oro è stata una farsa. Non è giusto che abbia vinto: Haaland ha reso meglio per tutto lo scorso anno. Per me il norvegese è stato il miglior giocatore della scorsa stagione. Con il Manchester City ha vinto la Champions League, la Premier League e la Coppa d'Inghilterra e ha battuto il record di goal". Lothar Matthaus ha commentato così l'assegnazione (e i relativi metodi) del Pallone d'Oro a Messi. La risposta di Di Maria non si è fatta attendere: "Che pianto..."