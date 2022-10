Si sente a casa, il Fideo.l'ha rivelato in un'intervista esclusiva concessa a 433, nel programma "Deep Dive". Compare sullo schermo una foto del 17 luglio: ci sono Alex Sandro, Dybala, Pogba e pure Arthur e Dybala. E Angel racconta: "Questo scatto risale al mio quarto o quinto giorno in bianconero. Ebbene, sembrava che fossi alla Juventus da 4 o 5 anni. Questa foto dimostra l’affetto e quello che è in realtà la Juventus: una gran famiglia. Per me essere arrivato qui è molto più che importante: mi sento come se fossi a casa. Dal primo giorno".