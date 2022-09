"Sono fiducioso, riuscire almeno a pareggiare in campionato ci ha migliorato un po’ l’umore e ci farà bene nell’affrontare la prossima partita", ha raccontato Massimiliano Allegri direttamente nel post partita. Il tecnico ha poi fatto spallucce quando gli è stato chiesto del recupero degli assenti di ieri sera, da. "Non so chi ci sarà o no, ma la squadra sta bene anche con quelli che erano a disposizione contro la Salernitana".