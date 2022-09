C'è da gestire anche questo: unirrequieto. In casasi è abbattuta la tempesta perfetta. E oggisaprà quando avrà a disposizione il talento argentino. I bianconeri guarderanno dunque con interesse particolare: come racconta Gazzetta, è assai probabile "che la gomitata rifilata a Izzo e punita con il cartellino rosso dall’arbitro Maresca sia configurata come condotta violenta".Mastandrea, Giudice Sportivo, si riferirà così all'articolo 38 del codice di giustizia sportiva della FIGC: disciplina proprio la condotta violenta, e parte da un minimo di 3 giornate di squalifica, specificando attenuanti e aggravanti che potrebbero portare a una riduzione della pena. La Juve spera ci siano, queste attenuanti: le scuse post partita, il fastidio di Izzo citato anche da Landucci. Resta però scontato che il Fideo possa saltare Bologna e Milan, con la possibilità di non esserci neanche per il derby della Mole con il Torino, il 15 ottobre.