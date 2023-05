Angel Di Maria potrebbe restare addirittura in Italia. Il suo entourage non ha dato alcun limite alla ricerca della prossima squadra, partendo da una base di partenza:, ha fatto sì che lo stesso Fideo non la prendesse poi così tanto bene. Tutt'altro.Per questo ora Di Maria si guarda attorno. Studia nuove soluzioni. Al vaglio c'è intanto la possibilità di cambiare drasticamente aria: l'Arabia Saudita ha già avanzato proposte indecenti, mentre in giro per l'Europa tutti s'interrogano sulle reali possibilità e sulle richieste d'ingaggio. Può tornare prepotentemente il Barcellona, pronto a richiamare anche Messi. O può finire nel mirino di qualche squadra italiana che deve rifarsi il look, in attesa di capire le disponibilità da Champions. Di sicuro, Angel e la Juventus hanno smesso di amarsi. La mancata Champions ha avuto un peso fondamentale.