Angelha lasciato laal termine della passata stagione ed ha scelto di accasarsi al Benfica. Si era anche parlato di una sua permanenza a Torino, nonostante nella scorsa stagione non abbia inciso quanto Madama si sarebbe aspettata dall'argentino. Complice anche il mancato approdo indella Vecchia Signora, prima ancora di essere a conoscenza dell'esclusione dalle competizioni europee, le strade del Fideo e della Juventus dopo una sola stagione si sono separate. Inoltre l'ingaggio percepito da Angel era elevato, pari a 7,6 milioni di euro a stagione. Non compatibile con le nuove linee bianconere. Nella giornata di oggi Di Maria è tornato a parlare della Vecchia Signora in un'intervista radiofonica concessa a "No Veo la Hora" in Argentina. Di seguito le sue parole sulla Juve:È statoNon ho mai capito quello che è successo durante la stagione. Ho provato a capirlo e fare il mio dovere quando mi toccava giocare.". Proseguendo ha parlato del mancato rinnovo con la Juve: "non era quello di cui avevo discusso con l'allenatore.". Un parere anche sull'Arabia Saudita: "L'Arabia Saudita mi ha contattato e sono arrivate più chiamate. Erano offerte strepitose, ma ho scelto con il cuore, ho scelto il Benfica".