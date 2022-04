Il nome più caldo in queste ore per il mercato della Juventus è quello di Angel Di Maria. Come riporta Goal.com, il giocatore lascerà il Psg a fine anno dopo che il club francese non eserciterà l'opzione di prolungare il contratto di un anno. Il 34enne argentino è stato offerto a diverse società tra cui i bianconeri che stanno valutando i pro e i contro dell'operazione.