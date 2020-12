Da tempo la Juventus era sulle tracce di Angel Di Maria. L'argentino è in scadenza di contratto con il Psg e ha fatto sapere di voler lasciare la Francia a fine stagione. A giugno quindi si svincolerà a parametro zero e per i bianconeri può essere un'occasione: secondo la stampa francese è già stato proposto dal suo entourage, ma il grande nodo è rappresentato dalla richiesta d'ingaggio del giocatore. Di Maria è consapevole che il prossimo può essere l'ultimo contratto importante della sua carriera e vuole uno stipendio importante, che difficilmente la Juve sarà in grado di dargli.