Fuori ile lanon è riuscita mai ad accendersi. Per carità, non l'aveva fatto neanche con Di Maria in campo. Ma da luce fioca si è passati a buio pesto anche a causa dell'ennesimo infortunio di Di Maria, già il terzo in due mesi di stagione. Si teme uno stop più lungo dell'ultimo avuto, domani, al rientro da Haifa,