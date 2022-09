Come racconta Gazzetta, su. Questo è lo stato d’animo in casa Juventus dopo il comunicato del giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, che ha fermato Angel Di Maria per due giornate. L’argentino - si legge nella nota - ha colpito con una gomitata al petto un calciatore avversario, senza conseguenze lesive, in reazione a un fallo subito durante un’azione di gioco. Un gesto che è stato configurato come condotta violenta e per cui lo stesso Di Maria si è scusato già nel post gara di Monza. Il Fideo poteva rischiare anche una sanzione maggiore, ma il giudice ha evidentemente giudicato la sussistenza di attenuanti, tra cui, oltre alle pronte scuse, anche quelle relative alle provocazioni del difensore del Monza, Izzo.