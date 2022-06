Di Maria più Zaniolo? Mamma mia. Solo a pensarci qualche settimana fa, tutto sembrava più utopistico. Oggi invece c'è una Juve che insiste per la super doppietta. In attesa dell'arrivo a Torino di Di Maria, i bianconeri non hanno intenzione di mollare l'attaccante della Roma. Stando a quanto racconta Tuttosport, Nicolò potrebbe arrivare poco dopo il Fideo: sono in corso diversi ragionamenti, anche perché al vertice di una settimana fa tra Cherubini e Tiago Pinto sono seguiti ulteriori contatti. LA QUADRA GIUSTA - Bianconeri e giallorossi cercano insomma l'incastro, ma il puzzle è complesso. Potrebbero servire allora alcuni giorni per la fumata bianconera. Al momento, la Juve è ferma sulla possibilità contropartita. Occhio a Fagioli in questo senso, di rientro dalla Cremonese; nelle ultime ore, il nome di Arthur è tornato in maniera prepotente, ma servirà un conguaglio importante. L'alternativa? L'ha creata direttamente la Roma: prestito oneroso con obbligo di riscatto nel 2023. Se le cifre saranno quelle giuste, allora Zaniolo sarà della Juventus.