Di Maria alla Juve, ormai ci siamo. Le parti sono pronte a trovare un accordo, con l'apertura del giocatore - totale - arrivata nella giornata di ieri. A confermare lo stato avanzato della trattativa è arrivato anche lo stesso entourage del Fideo, che a La Stampa ha scaldato e non poco i tifosi della Juventus, in attesa di vedere Angel in carne e ossa e soprattutto maglia bianconera. LE PAROLE - "Stiamo parlando degli ultimi dettagli e siamo in attesa che ci diano l'ok ad alcune cose", hanno raccontato gli agenti di Di Maria a La Stampa, con l'edizione online del quotidiano che di fatto dà per chiusa tutta la trattativa, durata a lungo e per certi tratti quasi snervante. Angel firmerà un contratto di un anno con una base di 7 milioni di euro e alcuni bonus pronti a essere definiti. I dettagli menzionati dall'entourage sono di natura burocratica, oltre alla stesura dei dettagli economici. Ancora un po' di pazienza, ma le parti sono totalmente convinte che l'affare si farà.