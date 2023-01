Intervistato da Diario Ole Angel QUI l'integrale) ha parlato anche di Leandro Paredes. Le sue parole:"Nel mio caso, siamo per un po’ di più. Non so quanto, vediamo. È quello di cui abbiamo parlato prima, proseguiamo anno per anno e vediamo come stanno andando le cose, come mi sento. Questi guachos mi hanno convinto e mi hanno riempito la testa. Paredes punta su di me, sempre, mi hanno convinto a continuare e dopo il Mondiale la voglia era evidente. Ci sarò finché non sentirò di non poter dare più il mio contributo alla Nazionale o sarà il mister a dirmelo. Ora mi sento bene, mi sento a un ottimo livello.Togliendo Leo siamo tutti uguali e chi deve giocare gioca".