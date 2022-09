Due profili che hanno fatto la storia della Juventus, gli ultimi due argentini a partire titolari nella Juventus dal 1'. Gli ultimi prima di Paredes e Di Maria, in campo nel pomeriggio di ieri a Firenze. Quando? Il 16 febbraio 2020, in un Juventus-Brescia allo Stadium, con in panchina Maurizio Sarri e il duo argentino come coppia offensiva. E l’ultima volta con due argentini in campo contemporaneamente nella Juve? 30 novembre 2021, a Salerno: Allegri in panchina Soulé e Dybala in campo, ma non dal 1'.