Come racconta il Corriere dello Sport, la Juve è serena e consapevole di aver già apparecchiato a dovere i contorni dell’operazione. Alla Continassa sono certi di aver compiuto tutti i passi necessari per esaudire le richieste di Di Maria, sia sul fronte della durata del contratto - un anno, con opzione a favore dell’argentino per una eventuale seconda stagione - e dello stipendio, 7 milioni. Ora la discussione sta proseguendo per sistemare i dettagli che costituiscono l’ultimo ostacolo verso il lieto fine.