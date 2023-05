Juve-Siviglia vale una finale. Angelsa come raggiungerle, e poi come vincerle. Ha alzato 33 titoli in carriera tra club e nazionale, è nato per questi momenti e l'ha confermato anche ieri in conferenza stampa. Come racconta Gazzetta, Allegri gli affida le chiavi della squadra, davanti alla mediana e un passettino dietro a Vlahovic, che è in vantaggio su Milik. Niente tridente, almeno all’inizio, tanto se l’argentino è in palla vale per due.In Europa League è stato semplicemente devastante: se ne ricordano bene Nantes e Friburgo, piegati dalle magie di Di Maria. Sono 4 i gol del Fideo in Europa League, una competizione che non ha mai vinto, anche perché l’ha giocata solo tre volte col Benfica. Intanto, anche lui ha voluto confermare le voci sul futuro, che sembra ancora e di più bianconero. Il contratto scade il 30 giugno, ma la Juve e l’agente Pirosanto sono in contatto da tempo, racconta Gazzetta. C’è la possibilità di restare insieme almeno per un altro anno? "Stiamo discutendo con la società, io sono tranquillo e aspetto il finale di stagione. Non cambia assolutamente se andremo in Champions o no. Io qui mi trovo bene".