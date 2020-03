Conferme arrivano anche dalla Francia: Angel Di Maria non rinnoverà con il Psg e il suo contratto rimarrà in scadenza il 30 giugno 2021. Dopo essere stato accostato più volte alla Juventus, dai tempi del Real Madrid, il centrocampista argentino è stato proposto ancora una volta ai bianconeri: a farlo è l'agente Jorge Mendes - che gestisce anche Cristiano Ronaldo - ma il ricco ingaggio del giocatore al momento frena l'affare. Inoltre, la Juventus per il prossimo mercato è alla ricerca di giocatori giovani per abbassare l'età media della rosa.