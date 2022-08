Dopo uno 0-4 il morale non è mai alto, nemmeno se si tratta di un'amichevole. Ma a cercare di tirarlo su a una settimana dal debutto ufficiale ci ha pensato uno dei nuovi arrivati in casa, e non uno qualunque:. Il messaggio del Fideo su Instagram, arrivato poco fa e all'indomani della sconfitta contro l'Atletico, è importante: "È finito il precampionato. Tutto questo tempo è servito per lavorare duramente e preparare l’anno. L’importante inizia il giorno 15 di agosto. Sono convinto e nutro grande fiducia in questo gruppo".