Entusiasmo. Tanto, tantissimo. La Juve che fa sul serio sul mercato scatena i tifosi bianconeri, anche nel giorno di Angel Di Maria. Sì, perché tra ieri e oggi, l'argentino si è avvicinato a grandi passi alla Juventus e ora che il suo arrivo non sembra essere più in discussione è ora di pensare ai prossimi colpi. La Juve ne ha bisogno ancora diversi e, come per le vittorie, il più bello è quasi sempre il prossimo. Ma ormai la passione è così forte anche per il calciomercato, che sono loro a "dettare" l'agenda mercato bianconera: nei tempi e nelle necessità. Sui social ci sono già i prossimi colpi: Kostic il primo, visto che da tempo si è promesso ai bianconeri, rifiutando il rinnovo con l'Eintracht dopo la vittoria dell'Europa League. Poi? Zaniolo, il "gobbo", chiamato così per la fede bianconera da bambino e ritenuto necessario in un attacco che pian piano sta prendendo una forma molto speciale. E, infine, altri due colpi: un terzino e difensore centrale, due se partirà De Ligt. Questi i sogni dei tifosi, ma chi dovrà accontentarli? Sui social si sprecano i fotomontaggi legati alal dirigenza: da Arrivabene al "Cobra" Cherubini, perché oggi (soprattutto) i tifosi sono incontenibili.



I loro messaggi nella nostra gallery