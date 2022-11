Nella mattinata di oggi è arrivata la clamorosa sconfitta dell'Argentina nella gara d'esordio dei Mondiali contro l'Arabia Saudita, terminata per 2-1. Al termine del match, il fenomeno della Juve Angel Di Maria ha manifestato il suo disappunto attraverso un post condiviso sui suoi account social.'Non abbiamo iniziato come volevamo. Ma questo è il calcio. Dobbiamo guardare avanti come ha sempre fatto questa nazionale. ANDIAMO CON TUTTO CHE RIMANE ANCORA TANTO'.