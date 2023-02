Come racconta Gazzetta, a fine campionato termina anche il contratto di Angel Di Maria, il quale la scorsa estate ha chiesto – e ottenuto – di legarsi alla Juventus per soli 12 mesi con l’obiettivo di tornare al Rosario Central a partire dalla prossima estate. La, anche per sfruttare i benefici fiscali del Decreto crescita, avrebbe preferito firmare un biennale.