Come racconta Gazzetta, qualcuno ha azzardato la parola «fenomeno» in riferimento a. E non è andato così lontano dalla verità. "Che poi è quello che voleva dire Massimiliano Allegri con l’eloquente gesto della mano con cui ha commentato l’1-0: un sinistro al volo telecomandato all’angolino, dove il portiere non solo non poteva arrivare ma neppure immaginare che la sfera si sarebbe infilata. Così è cominciato il Di Maria show, culminato nella ripresa con la zuccata (non il pezzo forte del suo repertorio) per il 3-0. Se fosse stato all’Allianz Stadium il pubblico gli avrebbe tributato la meritata ovazione al momento del cambio, i tifosi del Nantes invece, forse perché non gli hanno perdonato il passato al Psg, lo hanno tristemente fischiato".