Quando andrà via da Torino,? Per il Mondiale, come racconta Tuttosport, otto giorni prima, non uno di più. È la tempistica precisa per il rilascio da parte dei club dei giocatori impegnati nel Mondiale in Qatar a novembre. Non è possibile alcun tipo di anticipo rispetto a questa scadenza alla quale hanno deciso di attenersi tutti i protagonisti del calcio internazionale rispettando il termine minimo imposto dalla Fifa. L’ultima giornata dei campionati, prima del torneo a Doha, è stata fissata dalle Leghe nel fine settimana che termina con domenica 13 novembre.