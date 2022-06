Angel Di Maria, a ESPN, ha parlato così del suo momento. Tra mercato e nazionale.



FUTURO - "In Italia mi aspettano? Bisogna essere tranquilli, per ora penso alla Nazionale, poi alla famiglia e alle vacanze. Poi vedremo il futuro e il mercato".



SONO FELICE - "La verità è che sono molto felice, molto felice. È un'altra coppa, un'altra medaglia. È una cosa molto bella per tutti noi, per tutti questi argentini pazzi che sono venuti qui e hanno riempito lo stadio. Voglio dedicarlo a tutte le nostre famiglie che ci sostengono sempre e questa è la cosa più bella".



CONTINUARE A LAVORARE - "L'allenatore l'ha detto, può succedere che a un certo punto le cose non vadano bene, ma noi dobbiamo continuare a fare il nostro gioco, a lavorare nello stesso modo, e oggi si è visto di nuovo. Abbiamo lavorato come sempre, con la nostra mentalità positiva e le cose hanno continuato ad andare bene".



DOPO LA COPA - "Dopo la Copa America è cambiato tutto: abbiamo fatto un torneo spettacolare in cui ci siamo liberati di quello zaino e ora giochiamo divertendoci, divertendoci e le cose sono molto più facili". Dobbiamo continuare così, ogni volta che ci riuniamo ci divertiamo, stiamo bene, lavoriamo bene e questo è l'importante, continuare su questa strada. Abbiamo emozionato tutti e noi stessi, ma sempre con i piedi per terra, con calma, sapendo che la strada è lunga e che c'è ancora molto da fare".