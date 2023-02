Paoloai microfoni di SkySport ha parlato di Angel. Le sue parole:"Con Di Maria nel pieno delle qualità psico-fisiche e tecniche e con Vlahovic che ha voglia di spaccare il mondo, anche gli altri prendono fiducia. Di Maria risolve un sacco di problemi, è superiore, un giocatore che non si allena solo per allenarsi, ma conosce i palloni, come possono volare, come possono essere colpiti. Quella giocata me l’aspetto perché hanno fantasia superiore e la qualità tecnica per calciarla. Giocatori come lui mettono timore e disagio ad avversari e fiducia nel compagno".