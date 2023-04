Gol annullato, ma... prima di Raspadori l'aveva decisa lui.e una rete pesante poi annullata ingiustamente. Non una novità, perché l'argentino di gol pesanti e in partite importanti è un esperto. Un gol bello dopo il quale aveva esultato con rabbia, liberatoria, che serviva a tutti, anche per sprigionare e liberare quel nervosismo che oggi condiziona lo spogliatoio della Juventus, stanco in una stagione ancora lunga ma fortemente condizionata da tutto. Quello che mostra Angel, però, è un Di Maria sempre più coinvolto in questa Juve, anche emotivamente, a dispetto di chi lo accusava di essere a Torino di passaggio e solo per preoccuparsi del Mondiale.Non era al meglio, sottolinea il Corriere dello Sport, anzi era sotto stretta osservazione la sua tenuta dopo gli sforzi di Europa League, perché al rientro da Lisbona è di fatto rimasto a riposo per due giorni, eppure in mezz'ora contro il Napoli ha mostrato di esserci, decidendo di non risparmiarsi ma di lottare sempre per la Juve, prendendola per mano e dando seguito a quel suo ruolo di leader in questa Juve. Segnali chiari, importanti: comunque vada a finire, non è Di Maria quello che si tira indietro. E ora è pronto per l'Inter e per San Siro.- E in futuro? La disponibilità a trattare con la Juve per il rinnovo di contratto è stata dichiarata anche quando c'erano (se possibile) più punti interrogativi di quelli attuali, se riuscirà o meno a trovare un accordo farà parte di un'altra storia di cui si parlerà nelle prossime settimane, sottolinea il giornale.