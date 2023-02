Come racconta Gazzetta, è un piede, una garanzia. Quando hai la fortuna di avere quel dono che il dio del pallone concede solo a pochi eletti, il talento, non hai bisogno di correre, strafare, sgomitare. Il calcio di Angel Di Maria non è muscoli e chilometri ma grazia e magia, traiettorie che ipnotizzano e prelibatezze che soddisfano anche i palati più esigenti.