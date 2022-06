L’arrivo di Di Maria a parametro zero - oltre a quello di Pogba - apre le porte al colpo Kostic. Un sì, quello dell'argentino, che libererebbe risorse preziose per un altro investimento sulle fasce, non particolarmente oneroso ma sicuramente molto importante. Filip Kostic, esterno 29enne dell’Eintracht Francoforte, sarà il sostituto di Federico Bernardeschi a livello numerico, visto l'ex Viola se ne andrà tra pochi giorni. Cherubini, ricorda la Gazzetta, ha già un accordo di massima con l’agente del giocatore, Alessandro Lucci, per un triennale da 2,5 milioni di euro a stagione più bonus. Con il contratto in scadenza nel 2023 e diversi no al rinnovo, il miglior giocatore dell'Europa League è a un passo dall'addio: fa muro e spinge per la Juve, che intanto offre 15 milioni di euro. Priorità alla fascia destra, però: con il sì di Di Maria, ecco lo spazio per la corsia di sinistra e per Kostic..