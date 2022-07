Pochi giorni per fugare ogni dubbio. Sarà concentrato sullao penserà solo all’Argentina? Il contratto di un anno può influenzarlo?, nella conferenza stampa e nella prima intervista da calciatore bianconero: ne è emerso un atleta motivato, voglioso di vincere e dare tutto per la sua nuova maglia. Alle parole, però, ha cominciato ad affiancare i fatti, mettendo a disposizione un bagaglio di classe e tecnica non comuni.A raccontare retroscena e prime impressioni dalla Continassa è Tuttosport. Sorrisi per Allegri, che ha fortemente sponsorizzato l’acquisto del Fideo: “, anche. Sono bastati pochi allenamenti per snocciolare numeri in quantità: perle di classe sopraffina che lascia ammutolito chi bazzica il calcio ad alti livelli già da un po’. Ma, il punto, è che la classe è classe. Vien da sé che qualsivoglia giudizio è prematuro, però c’è la sensazione che, innanzitutto, eppoi nella speranza di vincere titoli nel quarto Paese differente, da che ha iniziato a giocare”.Inoltre, dai primi esercizi tattici e partitelle, una conferma alle parole dette in conferenza stampa., con libertà di inventare, con il compito di innescareo servire l’ala sinistra, chiunque essa sia,in questi primi giorni conin prospettiva futura.