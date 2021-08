Con questa frecciata,ha analizzato il mercato da sogno dei parigini. Che continuano a sognare Ronaldo, ma che difficilmente riusciranno ad acquistarlo quest'estate.- Nonostante i continui, il trasferimento del cinque volte Pallone d’oro sotto la Tour Eiffel in questa sessione di mercato appare decisamente improbabile. Sia perché il PSG ha appena acquistato Messi, rendendo l'attacco di Pochettino ancora più stratosferico. Sia perché la Juventus dovrebbe trovare un sostituto all’altezza in meno di quindici giorni: rispetto allo scorso anno la Juve ha un Kaio Jorge in più, ma Allegri non ha alcuna intenzione di affidare interamente l’attacco della Signora al giovane brasiliano.- Soltanto il passaggio di Mbappé al Real Madrid potrebbe cambiare la situazione. Il francese, però, ha fatto sapere di voler rimanere ancora un anno a Parigi, e lo stesso presidente della società francese Nasser Al-Khelaïfi l’ha confermato in rosa nel corso della conferenza stampa di presentazione di Leo Messi.