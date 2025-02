Di Maria: 'La Juventus era il più grande club d'Italia. Dopo il Mondiale ho ricevuto un'offerta...'

AFP via Getty Images

Di Maria, le parole sulla Juventus

ha compiuto oggi 37 anni e ha rilasciato una lunga intervista a Infobae. L'argentino ha parlato della scelta di andare allasvelando anche un retroscena sul periodo in bianconero, quando aveva ricevuto alcune offerte importanti economicamente. Di seguito le dichiarazioni del giocatore delRITORNO AL BENFICA? "Ho avuto l'opportunità già l'anno prima, quando ero alla Juve, ma volevo conoscere il campionato italiano.Anche io avevo quel desiderio, ma quell'anno ho avuto la possibilità di tornare al Benfica, e l'anno dopo ho detto "basta, è ora di tornare a Lisbona". Anche qui c'è Rui (Costa) come presidente. Ho giocato con lui, quindi comunichiamo costantemente. Lui voleva che andassi ed ero emozionato, così alla fine sono tornato".

"La verità è che ho ricevuto un'offerta dall'Arabia Saudita. Non ho un manager, è un amico che gestisce le cose per me e mi aiuta in tutto. Arriva l'offerta, dico di no. Un'altra offerta, più del doppio della cifra, è arrivata dallo stesso club. Dico di no di nuovo. Lì il mio amico mi dice: "Dobbiamo dire qualcosa, perché non so se sanno che non vuoi andare a giocare lì". E gli ho detto: "Beh, se ci danno questo, potremmo andare (riferendosi a una cifra molto più alta)." E ce l'hanno dato!".Se quell'offerta dovesse ripresentarsi, penso che sia finita. Non ho più quel desiderio di andare in un posto del genere alla fine della mia carriera"."Se una sola partita può cambiare la carriera? Penso a Higuain, vive a Miami ed è stato molto colpito da tutto quello che è successo. E tu dici: "Hai giocato nel Real Madrid, nel Napoli, nella Juve, eri un capocannoniere ovunque e solo per non aver vinto nel tuo paese finisci così, o male, o vai dallo psicologoe così è. Ecco perché ti dicevo che credo di essermi ritirato al momento giusto, quando nessuno può più dire nulla".